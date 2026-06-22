Ботом для записи к врачу в МАКС новосибирцы воспользовались 150 тысяч раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Новосибирская область вошла в число лидеров по внедрению медицинских цифровых сервисов на платформе национального мессенджера MAКС: сибиряки воспользовались сервисом уже более 150 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Чат-бот «Мое здоровье. Новосибирская область» запустили в октябре 2025 года. Министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий отметил, что количество записей говорит о востребованности современных способов взаимодействия, которые экономят время и пациентов, и медиков.
Через бот можно записаться на прием к врачу, на диспансеризацию или профосмотр, вызвать врача на дом, перенести или отменить запись, узнать номер участка и кабинет врача, а также получить консультацию по вопросам медицинской помощи.
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