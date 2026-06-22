Монтажник окон погиб при падении с восьмого этажа в Новосибирске

Гострудинспекция начала проверку после смертельного несчастного случая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 49-летний сотрудник погиб при установке окон в строящемся доме на улице Вилюйской. Несчастный случай произошел 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Новосибирской области.

По данным Государственной инспекции труда Новосибирской области, рабочий выполнял монтаж окон с использованием стремянки. Во время работы одна из ее ножек подогнулась, мужчина потерял равновесие и выпал с восьмого этажа через балконную плиту. Защитного ограждения на балконе не было.

От полученных травм монтажник скончался на месте.

В инспекции также сообщили, что работодатель не уведомил ведомство о смертельном несчастном случае в установленном законом порядке. Из-за этого расследование проводится без участия представителей организации.

После трагедии Гострудинспекция инициировала внеплановую выездную проверку. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия, соблюдение требований охраны труда и причины возможного сокрытия несчастного случая.

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