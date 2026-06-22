В Новосибирске ищут пропавшего 65-летнего мужчину в сапогах

В Центральном районе Новосибирска пропал 65-летний Виктор Михайлович Трегубов. Его местонахождение неизвестно с 19 июня 2026 года. Информацию о поисках распространил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по области.
Приметы мужчины: рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы. По имеющимся данным, в день исчезновения он был одет в черную кофту, синюю футболку, черные штаны и сапоги.
Всех, кто видел Виктора Трегубова или располагает информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
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