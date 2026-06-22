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НовостиОбщество22 июня 2026 11:34

На улице Петухова в Новосибирске расширят дорогу после ремонта ж/д переезда

Полотно на участке возле станции «Разъезд – 3 км» станет шире на четыре метра
Екатерина ХАЛИМОВА
Полотно на участке возле станции «Разъезд – 3 км» станет шире на четыре метра

Полотно на участке возле станции «Разъезд – 3 км» станет шире на четыре метра

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завершили капитальный ремонт железнодорожного переезда «ст. Разъезд – 3 км», расположенного на улице Петухова, 79а. На объекте выполнили замену верхнего строения пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского района Новосибирска.

Как сообщили в администрации района, работы позволили обновить один из важных транспортных узлов Кировского района.

Кроме того, в 2026 году на этом участке запланировано расширение дорожного полотна. После проведения работ улица Петухова станет шире на четыре метра.

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