В Новосибирске заключенный получил новый срок за экстремистскую татуировку

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Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор осужденному одной из исправительных колоний за публичное демонстрирование татуировки с символикой экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Находясь в колонии с мая по сентябрь 2025 года, он публично демонстрировал другим заключенным татуировку в виде восьмиконечной звезды. Экспертиза подтвердила, что это символика движения, признанного в России экстремистским.
Преступление выявлено сотрудниками оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по региону. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пропаганду экстремистской атрибутики.
Суд назначил мужчине один год и четыре месяца лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательный срок составил один год и восемь месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.
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