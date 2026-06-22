Центр Новосибирска перекроют на День города

Ограничения для транспорта начнут действовать уже с 23 июня Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в связи с подготовкой и проведением Дня города введут масштабные ограничения движения и парковки. Часть улиц в центре города будет закрыта для транспорта с 23 июня, сообщили в мэрии.

Так, с 6:00 23 июня до 6:00 1 июля будет перекрыта улица Ленина на участке от площади Ленина до улицы Советской. Также будет запрещена парковка на этом участке и на площади Ленина возле зданий по Красному проспекту, 25 и 27.

Основные ограничения введут 28 июня. С 03:00 до полуночи для транспорта закроют Красный проспект от улицы Советской до улицы Гоголя, а также ряд прилегающих улиц, включая Орджоникидзе, Романова, Потанинскую, Ядринцевскую, Депутатскую и другие участки в центре города. Ограничения коснутся и Вокзальной магистрали, за исключением общественного транспорта.

Кроме того, с 13:00 до 23:30 по решению оперативного штаба могут перекрыть Октябрьский мост, улицу Восход, Большевистскую, Фабричную, проспект Карла Маркса, улицы Немировича-Данченко и Блюхера. Эти меры связаны с проведением праздничных мероприятий и обеспечением безопасности.

В День города на перекрытых участках и в местах массовых мероприятий также запретят использование электросамокатов. Кроме того, с 21:00 до 23:00 по решению оперативного штаба могут временно закрыть входы и выходы станции метро «Площадь Ленина».

Водителей просят заранее планировать маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX