В Новосибирске на День города введут запрет на продажу алкоголя

Ограничения будут действовать 28 июня рядом с площадками массовых мероприятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 28 июня, в День города, введут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать на территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, сообщили в мэрии города.

Под ограничения попадут отдельные участки в Центральном, Дзержинском, Октябрьском, Первомайском, Советском, Кировском и Ленинском районах. В частности, алкоголь нельзя будет приобрести в центре города, на Михайловской набережной, в Академгородке, на ОбьГЭСе, а также возле ряда общественных пространств, где запланированы праздничные программы.

Кроме того, предприятиям торговли и общественного питания рекомендовано продавать гостям праздника соки, квас, мороженое и кондитерские изделия, а также отказаться от реализации напитков в стеклянной таре. Владельцам летних кафе и веранд предложено завершить работу не позднее 23:00.

Ограничения связаны с обеспечением общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий, посвященных Дню города.

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