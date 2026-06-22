Новосибирцы смогу получить мороженое за сдачу вторсырья

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Завтра, 23 июня, в Центральном парке Новосибирска состоится экологическая акция «Экоритм». За сданное вторсырье участники могут получить мороженое. Подробнее о мероприятии рассказали в пресс-службе мэрии города.
С 14:00 до 17:00 у главного входа будут принимать пустые металлические банки из алюминия или жести, а также пластиковые крышечки с маркировкой «треугольник из стрелок» и цифрами 2 или 02 (HDPE). Их необходимо рассортировать по цветам и принести чистыми и сухими.
Также организаторы обещают подарки участникам, которые придут с балалайкой – в честь Международного дня этого инструмента. А за каждый килограмм сданных крышечек и банок можно получить порцию купинского мороженого. Собранное вторсырье отправят на переработку.
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