В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут с 1 октября 2026

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В Новосибирской области с 1 октября 2026 года планируется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 10,7%. Об этом сообщается в данных о федеральной индексации коммунальных платежей.
В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что ежегодное изменение тарифов по всей стране проводится не летом, а осенью. При этом рост платежей в регионах будет различаться и не превысит предельных значений, установленных правительством России.
Также в ФАС опровергли информацию о якобы планируемом повышении тарифов уже с 1 июля. Ведомство подчеркнуло, что такие данные не соответствуют действительности.
Индексация коммунальных тарифов проводится ежегодно и зависит от экономических показателей и решений федерального уровня.
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