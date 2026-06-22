В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут с 1 октября 2026

Индексация коммунальных платежей пройдет осенью и будет разной по регионам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 1 октября 2026 года планируется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 10,7%. Об этом сообщается в данных о федеральной индексации коммунальных платежей.

В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что ежегодное изменение тарифов по всей стране проводится не летом, а осенью. При этом рост платежей в регионах будет различаться и не превысит предельных значений, установленных правительством России.

Также в ФАС опровергли информацию о якобы планируемом повышении тарифов уже с 1 июля. Ведомство подчеркнуло, что такие данные не соответствуют действительности.

Индексация коммунальных тарифов проводится ежегодно и зависит от экономических показателей и решений федерального уровня.

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