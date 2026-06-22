Прокуратура держит на контроле размещение киосков и ларьков в Новосибирске

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Вопросы размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов в Новосибирске остаются на контроле региональной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

С прошлого года демонтировано более тысячи незаконно установленных ларьков. После вмешательства прокуроров недобросовестные предприниматели вернули в бюджет более 500 тысяч рублей. Работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, проблема обсуждалась на заседаниях общественного совета по защите прав предпринимателей и межведомственных рабочих группах. В результате совместной работы с органами местного самоуправления и бизнесом упростили требования к фасадам и кровле киосков.

В 2026 году на базе городского центра развития предпринимательства открыли «единое окно» для консультаций и приема заявлений. Также актуализировали интерактивную схему размещения объектов.

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