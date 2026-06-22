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НовостиПроисшествия22 июня 2026 9:57

В Новосибирске на улице 1905 года пострадала 15-летняя девочка в ДТП

Авария с участием Lexus и Lifan произошла в Железнодорожном районе
Екатерина ХАЛИМОВА
Авария с участием Lexus и Lifan произошла в Железнодорожном районе

Авария с участием Lexus и Lifan произошла в Железнодорожном районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 22 июня в 11:20 в Железнодорожном районе на улице 1905 года, дом 69, произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Lexus RX-350 на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем Lifan, которым управлял 21-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка автомобиля Lifan. Характер ее травм уточняется.

На месте работал наряд ДПС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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