В Новосибирске на улице 1905 года пострадала 15-летняя девочка в ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске 22 июня в 11:20 в Железнодорожном районе на улице 1905 года, дом 69, произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Lexus RX-350 на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем Lifan, которым управлял 21-летний мужчина.
В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка автомобиля Lifan. Характер ее травм уточняется.
На месте работал наряд ДПС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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