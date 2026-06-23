Мировые звезды оперы споют новосибирцам в День города

Фото: Евгений ЕГОРОВ

Мероприятие состоится 27 июня в 15.00 в «Победе» (ул. Ленина, 7). Обязательна предварительная регистрация. (18+)

Зрители погрузятся в атмосферу Петербурга и насладятся великими произведениями классической музыки в сочетании с мультимедийными технологиями. Каждый номер концерта - эффектный мини-спектакль. В этом году среди приглашенных звезд «Классики» певцы из Италии - тенор Марко Чапони и сопрано Мариам Баттистелли.

Фото: Евгений ЕГОРОВ

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- В рамках партнерства «Ростелекома» и «Классики на Дворцовой» мы стремимся сделать шедевры мировой классики доступными для самой широкой аудитории. В общей сложности проведено уже 150 показов в 29 городах страны, и Новосибирск уверенно вошел в число лидеров по количеству таких мероприятий. Это яркое свидетельство высокого интереса сибиряков к качественному интеллектуальному контенту.

Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Ростелеком» выступает генеральным партнером «Классики на Дворцовой» с 2019 года. обеспечивая высокоскоростной интернет для организаторов и участников.

Кроме того компания осуществляет прямую трансляцию шоу на телеканале «Всё ТВ». (18+)

Записи гала-концертов ценители классической музыки могут посмотреть в специальном разделе видеосервиса Wink. (18+)

Фото: ПАО «Ростелеком»

Реклама. ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388. erid: 2W5zFH1Pbu3