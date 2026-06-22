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НовостиОбщество22 июня 2026 9:36

Глава СКР контролирует проверку травмирования женщины на Обском море

Пострадавшая получила повреждение спины при катании на тюбинге
Валерия МОРГУНЕНКО
Сибирячка пострадала во время катания на надувном тюбинге, буксируемом катером

Сибирячка пострадала во время катания на надувном тюбинге, буксируемом катером

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки травмирования женщины на акватории Обского моря в Новосибирской области: в июне этого года она получила травму спины во время катания на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Сибирячка пострадала во время катания на надувном тюбинге, буксируемом катером. По предварительной информации, причиной стала резкая маневренность судна – из за резкого поворота клиентка упала в воду.

Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Антону Бадулину представить доклад об обстоятельствах инцидента и результатах проверки. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

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