Глава СКР контролирует проверку травмирования женщины на Обском море

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
Председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки травмирования женщины на акватории Обского моря в Новосибирской области: в июне этого года она получила травму спины во время катания на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Сибирячка пострадала во время катания на надувном тюбинге, буксируемом катером. По предварительной информации, причиной стала резкая маневренность судна – из за резкого поворота клиентка упала в воду.
Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Антону Бадулину представить доклад об обстоятельствах инцидента и результатах проверки. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.
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