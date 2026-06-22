Егор Коршков перешел в ХК «Сибирь» из «Трактора»

Новосибирский клуб усилил состав нападающим из Челябинска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен с челябинским «Трактором», в результате которого команду пополнил 29-летний нападающий Егор Коршков. Контракт с форвардом рассчитан на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В обратном направлении отправился нападающий системы «Сибири» Егор Головнев. Коршков является уроженцем Новосибирска и воспитанником системы ярославского «Локомотива», за который выступал восемь сезонов.

Также форвард играл в АХЛ за «Торонто Марлис», в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», а в КХЛ защищал цвета «Амура», «Ак Барса» и «Трактора». В прошлом сезоне он набрал 37 очков (16+21) в 68 матчах за челябинский клуб. Всего в КХЛ на его счету 585 игр и 260 очков (103+157).

Коршков становился бронзовым призером чемпионата России в 2017 году, выигрывал Кубок Харламова в 2016-м, а также брал серебро молодежного чемпионата мира в 2016 году.

В клубе поблагодарили Егора Головнева за игру и пожелали успехов Егору Коршкову в составе «Сибири».

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