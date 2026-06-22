ИЯФ СО РАН получил предупреждение из-за работ без действующей лицензии

Суд привлек институт к административной ответственности после проверки МЧС Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Новосибирска привлек к административной ответственности Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Учреждение получило предупреждение за выполнение работ по обслуживанию систем пожарной сигнализации при приостановленном действии лицензии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как сообщили в суде, нарушение выявили сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области во время обязательного профилактического визита.

Проверка показала, что ИЯФ СО РАН выполнял работы по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации без необходимого специального разрешения. Действие лицензии института было приостановлено до 19 июня 2026 года.

Основанием для приостановки стало то, что учреждение не подало заявление о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям в установленный срок — с 11 февраля 2025 года по 11 февраля 2026 года.

Суд признал институт виновным по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ — осуществление деятельности с нарушением условий лицензии. В качестве наказания организации назначили предупреждение.

Постановление Советского районного суда Новосибирска вступило в законную силу.

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