Жителя Новосибирской области осудят за ловлю 376 карасей во время нереста

Ущерб водным биоресурсам оценили в 188 тысяч рублей. Фото: прокуратура Новосибирской области.

В Краснозерском районе Новосибирской области перед судом предстанет 69-летний местный житель, обвиняемый в незаконной добыче рыбы в местах нереста. По версии дознания, мужчина выловил 376 карасей с помощью запрещенных сетей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, обвинительный акт по уголовному делу уже утверждён прокурором Краснозерского района.

По данным следствия, в мае 2026 года пенсионер рыбачил на разливах озера Толстиково. В этот период на водоеме действовал запрет на вылов рыбы из-за нереста. Несмотря на это, мужчина установил 13 ставных сетей из лески, использование которых запрещено законодательством.

С помощью сетей житель региона добыл 376 экземпляров карася. По оценке специалистов, ущерб водным биологическим ресурсам составил 188 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с использованием запрещенных орудий лова и в местах нереста.

Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причинённый ущерб. Уголовное дело направлено мировому судье Краснозерского судебного района Новосибирской области для рассмотрения по существу.

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