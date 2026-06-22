Новосибирские родители в топе по уровню заботы о детях

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Регион вошёл в топ-5 по спросу на сервисы для присмотра за детьми. К лету интерес к такой услуге вырос на 93% относительно января, сообщают в МегаФоне.

Современным родителям важно знать, где находится ребёнок, заряжен ли его телефон и какой баланс на счету. Специальные онлайн сервисы позволяют решать эти вопросы без лишних звонков. В Новосибирской области за детьми чаще приглядывают папы, но этот перевес незначителен и составляет около 9% в пользу мужчин.

В 49% случаев решения для безопасности детей подключают родители в возрасте от 35 до 44 лет. Вторую строчку занимают люди 45 54 лет с долей 23%. На представителей поколения 55 64 лет приходится 11% пользователей. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками.

- Цифровая активность детей растёт и вопрос обеспечения их безопасности становится актуальным не только на улице, но и в домашних условиях, - рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

По количеству самых внимательных родителей Новосибирская область оказалась в пятёрке лидеров вместе с Красноярским краем, Алтайским краем, Республикой Хакасия и Кузбассом.