Сбер: с начала года сибиряки оформили потребительских кредитов почти на 100 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Сибирского банка Сбера

Наиболее популярным кредитование на любые цели было в Красноярском крае, Новосибирской и Кемеровской областях - на их долю пришлось более половины всех выдач. Жители Хакасии и Томской области продемонстрировали самые высокие темпы роста спроса на кредиты - выдачи в этих регионах выросли примерно в три раза.

Оценить свою кредитоспособность и рассчитать персональную ставку можно бесплатно в СберБанк Онлайн (14+). Процесс полностью автоматизирован с помощью искусственного интеллекта и занимает не более 5 минут, а виртуальный помощник на базе ГигаЧат всегда сможет проконсультировать по всем вопросам.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

- Мы сделали процесс получения кредита максимально простым и удобным. Это стало возможным благодаря высокой технологичности и скорости принятия решений. Для клиентов, зачисляющих зарплату или пенсию на карту Сбера, мы закрепляем финансовую выгоду - скидка 2% к базовой ставке.

Полная стоимость кредита (ПСК) определяется требованиями Федерального закона № 353-ФЗ и составляет 18,4% - 50,2%. В расчет ПСК в процентах годовых включены: платежи по погашению Срочной задолженности по Кредиту и по уплате Срочных процентов за пользование кредитом. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах указанного диапазона. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.

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