Суд на Алтае рассмотрит первое в России дело о продаже фиктивных деклараций

Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Барнаула. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в суд передали первое в России уголовное дело о продаже поддельных налоговых деклараций и счетов-фактур. Об этом сообщает издание amic.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Барнаула. Личности обвиняемых не раскрываются. По версии следствия, участники группы оформляли и продавали фиктивные документы через подконтрольные юрлица. Их услугами пользовались предприниматели, желавшие незаконно получить налоговые вычеты.

Общая сумма поддельных документов оценивается в 4,2 миллиарда рублей, а доход обвиняемых от схемы составил около 14 миллионов рублей. Группа действовала с конца 2024 года, но уже через пять месяцев ее деятельность пресекли.

Фигурантам предъявили обвинения по двум статьям УК РФ. Суд арестовал имущество и деньги обвиняемых и их родственников — 11 автомобилей и около 45 миллионов рублей.

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