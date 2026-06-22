На путепроводе под Новосибирском начался новый этап реконструкции

На объекте у Плотниково строители приступили к устройству швов омоноличивания и переходных плит. Фото: пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу на трассе «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» возле села Плотниково. Сейчас подрядчик приступил к очередному этапу работ — устройству швов омоноличивания пролетных строений и монтажу переходных плит. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области, работы ведутся на путепроводе через железнодорожную линию «Обь – Проектная», расположенном на 36-м километре трассы.

Специалисты выполняют устройство швов омоноличивания пролетных строений №1, №2 и №3 по левой половине проезжей части. Также на объекте монтируют переходные плиты. Эти элементы необходимы для обеспечения прочности конструкции и плавного соединения путепровода с дорожными подходами.

Реконструкция проходит в условиях интенсивного железнодорожного движения. Работы по возведению несущих конструкций выполняют в специальные технологические окна, согласованные с РЖД. Такой режим позволяет обеспечить безопасность как строителей, так и железнодорожного транспорта.

На время реконструкции на участке действует временная схема движения со светофорным регулированием. Для транспорта введены ограничения: максимальная масса автомобиля не должна превышать 20 тонн, а скорость движения ограничена до 30 километров в час.

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