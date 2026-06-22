Родители обеих победительниц сошлись во мнении, что победа — не главное. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске подвели итоги конкурса красоты и таланта «Принцесса Бийска». Абсолютными победительницами признали 6-летнюю Ксению Конкину в младшей возрастной группе и 8-летнюю Алену Гудошникову — в старшей. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».

У Ксении за плечами уже есть победы в других конкурсах, с четырех лет она занимается модельным делом. Однако подготовка к «Принцессе Бийска» далась непросто: семья переживала, что не успеет подготовить костюмы и творческий номер. Родителей и саму девочку поддерживали родные, друзья и педагог из модельной школы. Мама Ксении призналась, что на конкурсе увидела дочку с новой стороны — смелой и сильной духом.

У Алены участие в конкурсах и выступления на сцене — привычное дело: она занимается вокалом и хореографией с четырех лет. Мама девочки рассказала, что решение участвовать было полностью ее собственным. Самым сложным для Алены оказалось ждать на сцене, пока другие участницы представляют себя. Когда объявили ее имя, девочка растерялась и не сразу поняла, что победила.

Родители обеих победительниц сошлись во мнении, что победа — не главное. Важнее участие, новый опыт и возможность проявить себя. Они посоветовали другим родителям поддерживать детей в их интересах и начинаниях.

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