В Новосибирской области произошло 447 пожаров за неделю

Один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Новосибирской области произошло 447 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

С 15 по 21 июня экстренные службы выезжали на оперативные события 615 раз. Спасатели оказали помощь 65 гражданам. Огнеборцы ликвидировали 447 возгораний, из которых 348 — это горение мусора и сухой растительности.

На пожарах удалось спасти 8 человек. Один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

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