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НовостиОбщество22 июня 2026 7:07

В Новосибирске произошло 111 возгораний сухой травы и мусора за неделю

Общая площадь, охваченная огнем, составила 42 квадратных метра
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
В жилом секторе случился 21 пожар.

В жилом секторе случился 21 пожар.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Новосибирске зафиксировали более сотни возгораний сухой травы. Всего за неделю произошло 111 случаев горения мусора и сухой растительности на открытых территориях. Общая площадь, охваченная огнем, составила 42 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В жилом секторе случился 21 пожар. Из них семь — в многоквартирных домах, один — в частном доме, пять — в дачных и садовых товариществах, еще восемь — в банях, гаражах и других надворных постройках. Три человека получили травмы во время пожаров в многоквартирных домах и один — в частном.

Кроме того, в нежилых зданиях произошло 12 пожаров, еще 11 раз горели автомобили. На прочих объектах зафиксировали 189 возгораний.

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