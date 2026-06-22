Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+27°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 7:03

Дети участников СВО смогут получать льготные места в лагеря Новосибирской области

Новую льготу предложили распространить не только на действующих военнослужащих
Екатерина ХАЛИМОВА
Новую льготу предложили распространить не только на действующих военнослужащих

Новую льготу предложили распространить не только на действующих военнослужащих

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области могут расширить льготы для семей участников специальной военной операции. Прокуратура региона инициировала изменения в законодательство, которые позволят детям всех участников СВО получать путевки в детские лагеря в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

С инициативой выступила прокуратура Новосибирской области после личного приема граждан, который в мае провел прокурор региона Александр Бучман. Встреча была посвящена вопросам обеспечения детей путевками в летние лагеря, санаторно-курортным лечением и трудоустройством подростков.

По итогам рассмотрения 17 обращений удалось восстановить права 25 детей на отдых и оздоровление. Детям из многодетных семей, а также семьям участников СВО предоставили путевки в летние лагеря и санаторно-курортные учреждения.

В надзорном ведомстве сообщили, что перед правительством Новосибирской области поставлен вопрос о внесении изменений в региональное законодательство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX