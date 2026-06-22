Дети участников СВО смогут получать льготные места в лагеря Новосибирской области

Новую льготу предложили распространить не только на действующих военнослужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области могут расширить льготы для семей участников специальной военной операции. Прокуратура региона инициировала изменения в законодательство, которые позволят детям всех участников СВО получать путевки в детские лагеря в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

С инициативой выступила прокуратура Новосибирской области после личного приема граждан, который в мае провел прокурор региона Александр Бучман. Встреча была посвящена вопросам обеспечения детей путевками в летние лагеря, санаторно-курортным лечением и трудоустройством подростков.

По итогам рассмотрения 17 обращений удалось восстановить права 25 детей на отдых и оздоровление. Детям из многодетных семей, а также семьям участников СВО предоставили путевки в летние лагеря и санаторно-курортные учреждения.

В надзорном ведомстве сообщили, что перед правительством Новосибирской области поставлен вопрос о внесении изменений в региональное законодательство.

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