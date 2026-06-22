Пятая полоса движения появится на улице Большевистской в Новосибирске

Ашурков считает, что добавление пятой полосы не решит проблему полностью. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Большевистской в Новосибирске могут добавить пятую полосу для движения. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск сообщил глава ФАР региона Владислав Ашурков со ссылкой на заявление первого вице-мэра Иосифа Кадалаева.

Сейчас на участке из-за существующей схемы движения возникают помехи для автомобилистов. По словам Ашуркова, многие водители заранее сбавляют скорость перед светофорами и оставляют слишком много места, из-за чего проезд затрудняется. Поэтому власти и рассматривают вариант с добавлением еще одной полосы.

Однако Ашурков считает, что добавление пятой полосы не решит проблему полностью. По его мнению, улицу нужно реконструировать. Он предложил убрать парковочные карманы, за счет этого расширить проезжую часть и организовать полноценную полосу для общественного транспорта. Только после таких изменений, уверен он, движение на Большевистской сможет нормализоваться.

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