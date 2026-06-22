Власти Новосибирской области заявили об отсутствии проблем с бензином

В регионе контролируют рост цен на ГСМ и следят за поставками топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области хватает запасов бензина и дизельного топлива для бесперебойной работы заправок и сельхозпредприятий. Ситуацию с обеспечением региона горюче-смазочными материалами проверил губернатор Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

О запасах топлива для аграриев губернатору доложил заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства Андрей Михайлов. По его словам, сельхозпредприятия полностью обеспечены горюче-смазочными материалами.

— В целом – по запасам, по работе заправок – проблем нет. Заправки работают стабильно, отпускают ГСМ, запасы топлива такие же, как и в предыдущий период. Планы поставок достаточны, — добавил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

По его словам, в настоящее время наблюдается рост оптовых цен на ГСМ, связанный с ситуацией на бирже. По этому поводу министерство уже направило обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Все автозаправочные станции работают в штатном режиме, отпуск горючего осуществляется без ограничений. Запасы топлива сохраняются на уровне предыдущих периодов, а объемы поставок соответствуют потребностям региона.

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