Дом детского творчества загорелся под Новосибирском

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:13. Фото: МЧС Новосибирской области

Утром 22 июня в селе Венгерово загорелся Дом детского творчества. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:13 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, из окон второго этажа уже шел дым. Из здания самостоятельно вышли 11 человек, никто из них не пострадал. В 9:31 возгорание локализовали, через 12 минут открытый огонь потушили. Полностью ликвидировать пожар удалось в 10:57.

На тушении работали 27 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС России — 8 человек и 2 единицы техники.

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