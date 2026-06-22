Новосибирец заплатит штраф за разбитое стекло чужого автомобиля

Суд оставил в силе приговор мужчине, который повредил машину после дорожного конфликта Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области вступил в законную силу приговор жителю Мошковского района, признанному виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Мужчина разбил стекло автомобиля незнакомого водителя и получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Мошковский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении Дмитрия Елькова, осужденного по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

Как установил мировой судья, инцидент произошел в июне 2024 года. Мужчина на своем автомобиле перегородил дорогу попутной машине под управлением незнакомого ему водителя. После возникшего конфликта он подошел к автомобилю потерпевшего и разбил стекло водительской двери.

В результате действий обвиняемого транспортному средству были причинены механические повреждения на сумму 13 050 рублей. Для владельца автомобиля этот ущерб был признан значительным.

Суд первой инстанции учел обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и смягчающие обстоятельства. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Защита попыталась обжаловать решение и просила оправдать осужденного. Однако апелляционная инстанция, изучив материалы дела и доводы жалобы, не нашла оснований для отмены или изменения приговора.

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