Новосибирца приговорили к трем месяцам колонии за долги по алиментам

Общая задолженность перед детьми превысила полтора миллиона рублей. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Куйбышеве местного жителя приговорили к трем месяцам колонии за неуплату алиментов. 38-летний мужчина долгое время не платил деньги на содержание двух несовершеннолетних сыновей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Общая задолженность перед детьми превысила полтора миллиона рублей. Он нигде официально не работал и не имел имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Ранее должника уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов и назначили 20 часов обязательных работ. Но он их не отбыл и продолжал игнорировать требования суда. Тогда против него возбудили уголовное дело. Мужчина не трудоустроился и после этого, а потом и вовсе сменил адрес, чтобы избежать наказания. Его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники полиции задержали неплательщика в Барабинске. По ходатайству судебного пристава-исполнителя суд отменил предыдущее наказание в виде исправительных работ и заменил его на реальный срок — три месяца лишения свободы. Сейчас мужчина уже находится в колонии. В ближайшее время ему также предстоит ответить за другие эпизоды неуплаты алиментов.

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