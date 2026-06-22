Под Новосибирском туристка потребовала вернуть деньги за отдых в парк-отеле

Женщина заявила о нарушениях условий проживания и требует компенсацию через суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступил иск к парк-отелю о защите прав потребителей. Жительница региона требует вернуть деньги за отдых в парк-отеле и выплатить компенсацию за оказание услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как сообщили в суде, истец указала, что во время проживания столкнулась с рядом проблем. Среди них — нарушение сроков заселения, неисправный и, по ее словам, находившийся в антисанитарном состоянии инвентарь, недостоверная информация о правилах размещения с животными, а также переселение и некорректное отношение со стороны сотрудников отеля.

Женщина дважды направляла в адрес компании письменные претензии с требованием вернуть деньги либо повторно оказать услуги надлежащего качества. По ее утверждению, ответа на обращения она не получила.

Теперь через суд истец намерена взыскать 51,9 тысячи рублей, уплаченные за проживание, такую же сумму неустойки, 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Предварительное судебное заседание назначено на 20 августа 2026 года.

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