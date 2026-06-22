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НовостиОбщество22 июня 2026 5:14

Более 450 многолетних растений высадили в Новосибирском дендропарке

В работах приняли участие более 70 добровольцев
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Им помогали сотрудники природоохранной инспекции. Фото: Минприроды Новосибирской области

Им помогали сотрудники природоохранной инспекции. Фото: Минприроды Новосибирской области

В Новосибирском дендропарке благоустроили центральную аллею. В работах приняли участие более 70 добровольцев. Им помогали сотрудники природоохранной инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Волонтеры высадили свыше 450 многолетних растений — дельфиниум, эхинацею, хосту, гортензию и другие цветы, которые хорошо приживаются в сибирском климате.

Кроме того, на аллее установили информационные таблички и предупреждающие аншлаги. Это сделали для того, чтобы посетители бережнее относились к территории, которая является особо охраняемой природной зоной.

Организаторы отметили, что такие акции помогают людям осознаннее относиться к природе. Когда волонтеры видят результаты своей работы, это вдохновляет их на новые добрые дела и укрепляет связь между обществом и окружающей средой.

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