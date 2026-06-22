Спасатели помогли 55 новосибирцам за неделю

Еще 16 раз спасатели помогали обеспечить доступ в помещения. Фото: Спасатели МАСС

За неделю с 15 по 21 июня в Новосибирской области спасатели выезжали на происшествия 72 раза и помогли 55 людям. Всего за этот период в МАСС поступило 114 обращений от жителей и организаций. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Чаще всего они выезжали на профилактические работы по обеспечению безопасности на воде — таких выездов было 27. Еще 16 раз спасатели помогали обеспечить доступ в помещения, когда жизни или здоровью людей угрожала опасность.

Также были выезды на демонтаж аварийных деревьев, на случай с взрывом бытового газа и на медицинскую эвакуацию. Спасатели снимали с людей кольца и другие застрявшие предметы, проводили тренировочные водолазные спуски и объектовые тренировки. В одном случае водолазы искали погибшего.

В итоге помощь получили 55 человек, пятерых из них спасали на воде. Всего за неделю спасателям удалось спасти 10 человек, причем половину из них — на воде. Еще семь выездов отменили по пути, а в четырех случаях помощь спасателя в итоге не потребовалась после разведки.

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