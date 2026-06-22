Под Новосибирском отремонтировали 3 км дороги у села Елбань

Трасса соединяет крупный животноводческий комплекс с районными и областными центрами. Фото: Минтранс Новосибирской области

В Маслянинском районе завершили ремонт участка дороги, ведущей к селу Елбань. Это первый полностью готовый объект в текущем дорожном сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

В этом году дорожники восстановили три километра полотна на отрезке с 18-го по 21-й километр. Напомним, в прошлом году они уже обновили двухкилометровый участок между селами Малая Томка и Елбань.

Трасса соединяет крупный животноводческий комплекс с районными и областными центрами. На ферме в Елбани содержится шесть тысяч голов скота, а ежегодно там производят около 60 тонн молока, которое поставляют в разные города и районы области. Поэтому дорогу ремонтируют планово, чтобы продукцию можно было вовремя вывозить, пояснил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

Специалисты выполнили полный комплекс работ. Они заменили и укрепили водопропускные трубы под дорогой, убрали пучинистые участки, отфрезеровали старое покрытие и уложили два слоя асфальтобетона. Также укрепили обочины, нанесли новую горизонтальную разметку и установили свежие дорожные знаки. Трасса полностью готова к эксплуатации.

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