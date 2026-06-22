Новосибирца будут судить за кражу 61 тысячи рублей у инвалида

Уголовное дело передали в Ордынский районный суд. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ордынском районе местного жителя будут судить за кражу денег с банковского счета, который принадлежал его знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, мужчина пользовался сим-картой своего приятеля, который является инвалидом второй группы. Номер этой сим-карты был привязан к банковскому счету владельца. Обвиняемый несколько месяцев переводил деньги со счета потерпевшего себе. Таким образом он похитил социальные выплаты на общую сумму 61 тысяча рублей.

Уголовное дело передали в Ордынский районный суд для рассмотрения по существу. За такую кражу закон предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

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