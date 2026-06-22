Бывшего товароведа осудили за хищение 10,2 тысяч рублей под Новосибирском

Для этого она корректировала данные о товарах в системе. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд установил, что бывший товаровед продовольственного магазина совершила хищение вверенных ей средств. Женщина работала в торговой точке и являлась материально ответственным лицом. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В начале сентября 2025 года она в течение нескольких дней незаконно забирала себе деньги, которые покупатели отдавали за товар наличными. Для этого она корректировала данные о товарах в системе и удаляла отдельные позиции из чеков. Общая сумма ущерба составила 10 205 рублей 59 копеек.

В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. Судья признал ее виновной по статье о присвоении чужого имущества с использованием служебного положения и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор еще не вступил в законную силу.

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