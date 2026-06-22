Новосибирская область заняла 27 место в рейтинге по доходам населения

Регион попал в топ-30. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область оказалась на 27-м месте среди всех регионов России по уровню доходов населения. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Аналитики подсчитали отношение медианных доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Новосибирской области этот показатель составил 2,07.

Доля населения региона, которое живет за чертой бедности, по итогам 2025 года составила 7,5%. При этом по сравнению с предыдущим периодом этот показатель снизился на 0,7 процентного пункта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX