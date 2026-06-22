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НовостиОбщество22 июня 2026 3:18

Новосибирская область заняла 27 место в рейтинге по доходам населения

Доля населения региона, которое живет за чертой бедности, составила 7,5%
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Регион попал в топ-30.

Регион попал в топ-30.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область оказалась на 27-м месте среди всех регионов России по уровню доходов населения. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Аналитики подсчитали отношение медианных доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Новосибирской области этот показатель составил 2,07.

Доля населения региона, которое живет за чертой бедности, по итогам 2025 года составила 7,5%. При этом по сравнению с предыдущим периодом этот показатель снизился на 0,7 процентного пункта.

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