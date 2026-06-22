ФАС опровергла информацию о повышении тарифов ЖКХ в Новосибирске

Ранее появилась информация, что повысят плату за коммунальные услуги. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы в Новосибирске вырастут уже в начале июля. Об этом сообщает ТАСС.

В ФАС пояснили, что ежегодная индексация тарифов по всей стране запланирована не на лето, а на осень — с 1 октября. При этом рост платежей не превысит предельных значений, которые установлены правительством России.

Антимонопольная служба будет следить за тем, как региональные власти устанавливают новые тарифы. Если найдут нарушения, то исключат из итоговой платы необоснованные расходы, которые заложат коммунальщики.

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