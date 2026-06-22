Прокуратура восстановила права 32 детей в Новосибирской области

Всего было рассмотрено 17 обращений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года прокурор Новосибирской области Александр Бучман провел личный прием граждан, посвященный нарушениям прав детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жители региона обратились к прокурору с вопросами по поводу обеспечения детей путевками в летние лагеря, организации санаторно-курортного лечения и трудоустройства несовершеннолетних. Всего было рассмотрено 17 обращений.

В результате проверок удалось восстановить права 25 детей на отдых и оздоровление. Ребятам из многодетных семей и семей участников специальной военной операции предоставили путевки в летние лагеря и санаторно-курортное учреждение.

Кроме того, прокуратура добилась трудоустройства семи подростков на летний период. Им нашли работу в соответствии с их интересами, в том числе в сферах SMM и журналистики.

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