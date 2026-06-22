В Новосибирске ищут пропавшую 80-летнюю женщину

При себе женщина имела черную сумку и пакет. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске 21 июня пропала 80-летняя пенсионерка. Галина Васильевна Павлова (в девичестве Буданова) ушла из дома в Октябрьском районе и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Приметы пропавшей: рост 157 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения на ней были серая ветровка, сине-черная кофта в цветочек, черная юбка, черные туфли и серо-бежевая шапка. При себе женщина имела черную сумку и пакет.

Волонтеры просят всех, кто видел Галину Васильевну или знает, где она может находиться, позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения по номеру 112.

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