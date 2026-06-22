Территориальный коэффициент ОСАГО в Новосибирске снизился до 2,34

Регулятор пересмотрел территориальные коэффициенты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 22 июня снизилась стоимость полисов ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Регулятор пересмотрел территориальные коэффициенты. Для Новосибирска показатель уменьшился с 3,12 до 2,34, для Бердска - с 2,48 до 1,86, для Искитима - с 2,32 до 1,74. В остальных городах и населенных пунктах области коэффициент снизился с 2 до 1,5.

В Банке России пояснили, что пересмотр коэффицентов стал возможен после того, как региональные власти усилили борьбу с мошенничеством и недобросовестными действиями в сфере ОСАГО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX