Минута молчания пройдет в Новосибирске в День памяти и скорби 22 июня

Минута молчания пройдет в 12.15 по московскому времени. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 22 июня в День памяти и скорби состоится общероссийская минута молчания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Акция приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Именно 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Минута молчания пройдет в 12.15 по московскому времени.

В правительстве региона напомнили, что в этот день по всей стране чтят память тех, кто погиб в годы войны. Власти подчеркивают важность сохранения исторической правды о тех событиях и противодействия попыткам переписать историю.

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