Вылет рейсов из Новосибирска в Сочи перенесли на вечер 22 июня

Их перенесли на 18.50 вечера. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 22 июня задержали несколько рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации табло, рейсы SU 6642 и FV 6642 по маршруту Новосибирск - Сочи должны были вылететь в 6.45 утра, но их перенесли на 18.50 вечера. Обратный рейс FV 6641 из Сочи в Новосибирск вместо 5.30 утра отправится в 17.10.

Рейс DP 311 по маршруту Сочи - Новосибирск также сдвинули с 8.40 утра на 13.50 дня. Два других рейса задержали незначительно. Рейс S7 5254 из Улан-Удэ в Новосибирск перенесли с 8.20 на 8.55 утра, а рейс S7 5224 из Читы в Новосибирск - с 9.00 на 9.05 утра. Оба отправления задержали менее чем на час.

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