Жители Новосибирска увидят Венеру и Луну рядом в ночь на 17 июля

Освещенность спутника Земли в этот момент составит всего 14%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирска смогут увидеть редкое астрономическое явление в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обсерваторию Университета Решетнева.

В ночь на 17 июля яркая Венера и тонкий лунный серп окажутся в созвездии Льва на расстоянии всего 2 градуса 33 минуты друг от друга. Освещенность спутника Земли в этот момент составит всего 14%, а блеск Венеры достигнет звездной величины -4,1. Такая близость позволит наблюдать оба объекта одновременно без специального оборудования.

Кроме того, 29 июля наступит полнолуние, которое в народе называют «Луной Оленя». Для наблюдателей в Северном полушарии оно примечательно своей низкой траекторией. В это время спутник Земли будет находиться в созвездии Козерога.

В конце месяца, в ночь с 30 на 31 июля, ожидается пик метеорного потока Южных дельта-Акварид. Он потенциально способен выдавать до 25 метеоров в час, однако почти полная Луна своим светом помешает наблюдениям и скроет большинство слабых метеоров.

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