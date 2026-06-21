Новосибирцев предупредили о шуме и дыме из-за запуска ТЭЦ-3

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 21 июня ТЭЦ-3 в Новосибирске возобновит работу после планового нулевого останова, который продолжался около месяца. Об этом сообщили в пресс-служба СГК Новосибирск.
На станции завершены запланированные работы, после чего начнется запуск оборудования. В связи с технологическими процессами во время пуска жители близлежащих районов могут заметить кратковременный темный дым из труб и услышать производственный шум.
На предприятии подчеркнули, что такие явления являются частью штатного процесса запуска оборудования после длительной остановки и не свидетельствуют о нештатных ситуациях.
Горожан попросили сохранять спокойствие и не беспокоиться при появлении дыма или шума в районе станции.
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