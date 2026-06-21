Новосибирцев предупредили о шуме и дыме из-за запуска ТЭЦ-3

ТЭЦ-3 в Новосибирске возобновит работу после месячной остановки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 21 июня ТЭЦ-3 в Новосибирске возобновит работу после планового нулевого останова, который продолжался около месяца. Об этом сообщили в пресс-служба СГК Новосибирск.

На станции завершены запланированные работы, после чего начнется запуск оборудования. В связи с технологическими процессами во время пуска жители близлежащих районов могут заметить кратковременный темный дым из труб и услышать производственный шум.

На предприятии подчеркнули, что такие явления являются частью штатного процесса запуска оборудования после длительной остановки и не свидетельствуют о нештатных ситуациях.

Горожан попросили сохранять спокойствие и не беспокоиться при появлении дыма или шума в районе станции.

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