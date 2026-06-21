В детских лагерях Новосибирской области стартовали «Дни цифры»

Школьников будут учить кибербезопасности и знакомить с ИТ-профессиями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области стартовал всероссийский образовательный проект «День цифры». Его участниками станут школьники, которые во время летних каникул смогут узнать больше о современных технологиях, кибербезопасности и профессиях в сфере ИТ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Для участников подготовили образовательные игры, квесты, видеоролики и тематические занятия, посвященные цифровым технологиям.

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, работа по повышению цифровой грамотности продолжается не только во время учебного года, но и летом. По его словам, школьники проводят много времени в интернете, социальных сетях и мессенджерах, поэтому вопросы безопасного поведения в цифровой среде остаются актуальными.

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