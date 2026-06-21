Парк приключений «Дримвуд» открыл летний сезон на курорте Сбера «Манжерок»

Фото: Пресс-служба курорта «Манжерок»

В парке приключений «Дримвуд» всесезонного курорта Сбера «Манжерок» открылся летний сезон. Уже в первый день его посетили около четырёх тысяч детей и взрослых из Республики Алтай, Алтайского края, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Фото: Пресс-служба курорта «Манжерок»

На открытии гостей ждала развлекательная программа: концерты, спектакли, выступления фокусников, огненное шоу, музыка и танцы. Самыми яркими моментами дня стали мультимедийное представление «Легенда о Белом Марале», вдохновлённое алтайскими сказаниями, и большой праздничный салют.

На площади в 10 га для посетителей работают семь аттракционов, тематические пространства, аркадные игры «Лесные забавы», интерактивные представления, мастер-классы, магазин сувениров и гастрономические зоны.

Фото: Пресс-служба курорта «Манжерок»

А для маленьких гостей парка увлекательным открытием стал аттракцион «Умка». Он плавно поднимает детей на высоту до 10 метров, создавая ощущение полёта на воздушном шаре, где на вершине их встречает медвежонок Умка. Этот аттракцион - часть первой и единственной в России тематической зоны аттракционов, созданной в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм».

Центральный символ парка «Дримвуд» - 32-метровая скульптура «Голова Белого Марала», образ которого в культуре народов Алтая является одним из ключевых. Вечером скульптура служит площадкой для мультимедийного шоу «Легенда о Белом Марале», которое уже получило профессиональное признание, став победителем премии «ПРО ПАРК» в номинации «Лучший проект, технология или решение для развлекательного бизнеса».

Фото: Пресс-служба курорта «Манжерок»

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

- Всё, что сделано в парке «Дримвуд», - для детей и взрослых, которые любят приключения. Именно открытие таких мест нас вдохновляет, большое счастье видеть радость на лицах детей. Уверен, что парк обретёт своих постоянных поклонников и станет популярным среди семей со всей России. В первый же день парк «Дримвуд» посетило около 4 тысяч человек, и мы рассчитываем, что за год он примет свыше 150 тысяч гостей.

Юлиана Слащёва, Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

- Киностудия «Союзмультфильм» сегодня формирует объёмный мир героев и историй, работая в концепции 360, а это значит, что и дети, и взрослые могут встретиться с любимыми персонажами не только с помощью экрана, но и во время досуга, обучения. Наше сотрудничество с курортом "Манжерок" позволило создать в реальности волшебное пространство, которое объединяет поколения с помощью анимации и знакомых героев.

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