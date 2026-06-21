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НовостиПроисшествия21 июня 2026 12:57

В Новосибирске владелец кафе пожаловался на мужчину, укравшего петуньи

Клумбы начали исчезать по ночам
Екатерина ХАЛИМОВА
Клумбы начали исчезать по ночам

Клумбы начали исчезать по ночам

Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске владелец одного из кафе на улице Писарева вынужден убирать клумбы с цветами с летней веранды из-за регулярных краж растений. Об этом КП-Новосибирск рассказал предприниматель Анар.

По его словам, цветы стали пропадать ранним утром. В одном из случаев мужчина забрал петунью около пяти часов утра. Спустя некоторое время исчезли и другие растения.

Владелец стал заносить клумбы на ночь в кафе

Владелец стал заносить клумбы на ночь в кафе

Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После нескольких таких случаев предприниматель решил не оставлять цветы на улице на ночь и стал заносить их внутрь помещения. Также часть имущества, включая лавочку, он закрепил цепью.

Теперь владелец кафе надеется, что такие меры помогут сохранить оформление летней веранды.

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