В Новосибирской области с 1 сентября официально появится профессия писателя

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
С 1 сентября 2026 года в Новосибирской области вступит в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ впервые официально закрепляет статус представителей этой профессии и определяет их трудовые функции. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выложили документ приказал.
Новый стандарт позволит авторам подтверждать профессиональный стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого профессия писателя в российском законодательстве отдельно не была закреплена.
Разработкой документа занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союз писателей России, Союз российских писателей и Литературный институт имени Горького.
Согласно стандарту, писатель должен уметь разрабатывать замысел произведения, создавать и редактировать тексты, готовить их к публикации.
В числе обязательных знаний названы русский язык, история и культура России, а также современные литературные направления.
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