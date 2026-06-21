В Новосибирской области с 1 сентября официально появится профессия писателя

Новый профстандарт позволит авторам подтверждать стаж и получать соцгарантии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в Новосибирской области вступит в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ впервые официально закрепляет статус представителей этой профессии и определяет их трудовые функции. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выложили документ приказал.

Новый стандарт позволит авторам подтверждать профессиональный стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого профессия писателя в российском законодательстве отдельно не была закреплена.

Разработкой документа занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союз писателей России, Союз российских писателей и Литературный институт имени Горького.

Согласно стандарту, писатель должен уметь разрабатывать замысел произведения, создавать и редактировать тексты, готовить их к публикации.

В числе обязательных знаний названы русский язык, история и культура России, а также современные литературные направления.

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