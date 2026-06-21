Александр Жуков поздравил медиков Новосибирской области с праздником

Первый вице-спикер Госдумы поблагодарил врачей за преданность профессии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков поздравил медицинских работников Новосибирской области с профессиональным праздником.

В обращении парламентарий отметил, что работа в сфере здравоохранения требует высокой квалификации, постоянного профессионального развития, ответственности и сострадания к пациентам.

Он также поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и других работников отрасли за труд, мужество и верность выбранному делу.

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