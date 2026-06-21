Более 100 протоколов составили за стихийную торговлю в Новосибирске

Чаще всего незаконных продавцов выявляют на площади Калинина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске во время очередного рейда на площади имени Калинина пресекли факты несанкционированной торговли. Специалисты администрации Центрального округа совместно с полицией составили три административных протокола, в двух случаях продукцию изъяли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Как сообщили в администрации, с начала 2026 года в округе провели 78 рейдов. По их итогам составлено 104 протокола об административных правонарушениях.

По словам заместителя главы администрации Центрального округа по экономике Михаила Маскалева, площадь Калинина остается основным местом стихийной торговли в городе. В 2025 году здесь и на других территориях округа провели 211 рейдов, составив 280 протоколов.

За незаконную торговлю предусмотрены штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 2 до 5 тысяч рублей.

В администрации напомнили, что для продавцов в округе предусмотрены социальные торговые места на площади Калинина со стороны улицы Перевозчикова и возле Центрального рынка на улице Мичурина.

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